В Ташкенте произошёл крупный пожар на хлопковом терминале

CentralAsia (UZ) - В хлопковом терминале Узбекистана, расположенном в Сергелийском районе Ташкента, вечером 14 июня произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным министерства, пожаром была охвачена площадь терминала в размере около 1500 кв м.

Для тушения пожара было задействовано 9 единиц техники.

Причины возгорания и размер причиненного ущерба устанавливаются.

Терминал в Сергелийском районе рассчитан на хранение 45 тыс. тонн хлопкового волокна.