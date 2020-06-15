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  15 июня 2020
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В Ташкенте произошёл крупный пожар на хлопковом терминале

CentralAsia (UZ) -  В хлопковом терминале Узбекистана, расположенном в Сергелийском районе Ташкента, вечером 14 июня произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным министерства, пожаром была охвачена площадь терминала в размере около 1500 кв м.

Для тушения пожара было задействовано 9 единиц техники.

Причины возгорания и размер причиненного ущерба устанавливаются.

Терминал в Сергелийском районе рассчитан на хранение 45 тыс. тонн хлопкового волокна.

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