В Ташкенте произошёл крупный пожар на хлопковом терминале

- Узбекистан, происшествия
- 13:13, 15 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - В хлопковом терминале Узбекистана, расположенном в Сергелийском районе Ташкента, вечером 14 июня произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным министерства, пожаром была охвачена площадь терминала в размере около 1500 кв м.
Для тушения пожара было задействовано 9 единиц техники.
Причины возгорания и размер причиненного ущерба устанавливаются.
Терминал в Сергелийском районе рассчитан на хранение 45 тыс. тонн хлопкового волокна.