[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Школьницы Улан-Батора начали проект «Spark» чтобы помочь ровесникам

CentralAsia (MNG) -  Б.Нандинзаяа, А.Ялгуун и Э.Энхжин являются ученицами 10-го класса средней школы в Улан-Баторе и инициаторами проекта «Spark». Они проводят бесплатные онлайн уроки английского языка для своих ровесников.

Проект «Spark» — это бесплатный онлайн-проект для школьников средних и старших классов.
Наш проект начался в 2019 году, когда наши старшеклассники поехали в аймак Өвөрхангай на летние каникулы и преподавали английский язык своим сверстникам. Однако в этом году мы начали преподавать онлайн в связи с текущей ситуацией пандемии Covid-19. В первом этапе обучения всего 5 предметов преподавались в электронном виде, а во втором этапе 3 предмета преподаются только на английском языке, говорят девочки.

«Изначально мы планировали зачислять учеников 7-12 классов. На момент отбора более 300 детей были зачислены по одному предмету. Таким образом, для эффективного преподавания предмета было отобрано 30-35 учеников в одном классе. На первом этапе преподавались пять предметов, включая базовый и средний английский, базовые финансовые знания, консультации по поступлению в университеты и написание эссе. На втором этапе преподавались три предмета: английский для 5-8 классов, английский для 9-11 классов и навыки разговорного английского, которые также предоставляют возможности для учащихся начальной школы», - сказали они.

«Платформа Skype, которую мы используем для занятий, также имеет много преимуществ. Поскольку можно продолжать преподавать уроки, дети, которые заняты или находятся в отпуске во время уроков, могут компенсировать уроки позже. Наш проект открыт для любого школьника, который хочет учиться дополнительно», - проинформировали они.

Кроме них ученики 10-12 классов средней школы «Улаанбаатар Элит» реализует проект «Elite hive academy». В рамках проекта будут отобраны 50 учеников из частных и государственных средних школ, желающих учиться в университетах за границей, и будет предоставлена ​​пятимесячная комплексная программа обучения для старшеклассников при поддержке их профессиональных преподавателей. Это включает подготовку к экзаменам по английскому языку, таким как IELTS, TOEFL, SAT для профессиональных курсов, написание хороших эссе, подготовку резюме, а также развитие навыков, необходимых для обучения в университете за рубежом, таких как волонтерство или реализация социальных проектов. Эти тренинги, которые стоят 2-5 миллионов тугриков ($720 - $1800) в учебных центрах, теперь они доступны на бесплатной основев для желающих.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Procter&Gamble бесплатно передала Узбекистану 20 тысяч антибактериального мыла
  • В Атланте протестующие сожгли ресторан, возле которого полицейские застрелили афроамериканца (видео)
  • В Казахстане лошадь, катающая людей в парке, упала в обморок. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com