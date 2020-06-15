Школьницы Улан-Батора начали проект «Spark» чтобы помочь ровесникам

CentralAsia (MNG) - Б.Нандинзаяа, А.Ялгуун и Э.Энхжин являются ученицами 10-го класса средней школы в Улан-Баторе и инициаторами проекта «Spark». Они проводят бесплатные онлайн уроки английского языка для своих ровесников.

Проект «Spark» — это бесплатный онлайн-проект для школьников средних и старших классов.

Наш проект начался в 2019 году, когда наши старшеклассники поехали в аймак Өвөрхангай на летние каникулы и преподавали английский язык своим сверстникам. Однако в этом году мы начали преподавать онлайн в связи с текущей ситуацией пандемии Covid-19. В первом этапе обучения всего 5 предметов преподавались в электронном виде, а во втором этапе 3 предмета преподаются только на английском языке, говорят девочки.





«Изначально мы планировали зачислять учеников 7-12 классов. На момент отбора более 300 детей были зачислены по одному предмету. Таким образом, для эффективного преподавания предмета было отобрано 30-35 учеников в одном классе. На первом этапе преподавались пять предметов, включая базовый и средний английский, базовые финансовые знания, консультации по поступлению в университеты и написание эссе. На втором этапе преподавались три предмета: английский для 5-8 классов, английский для 9-11 классов и навыки разговорного английского, которые также предоставляют возможности для учащихся начальной школы», - сказали они.





«Платформа Skype, которую мы используем для занятий, также имеет много преимуществ. Поскольку можно продолжать преподавать уроки, дети, которые заняты или находятся в отпуске во время уроков, могут компенсировать уроки позже. Наш проект открыт для любого школьника, который хочет учиться дополнительно», - проинформировали они.





Кроме них ученики 10-12 классов средней школы «Улаанбаатар Элит» реализует проект «Elite hive academy». В рамках проекта будут отобраны 50 учеников из частных и государственных средних школ, желающих учиться в университетах за границей, и будет предоставлена ​​пятимесячная комплексная программа обучения для старшеклассников при поддержке их профессиональных преподавателей. Это включает подготовку к экзаменам по английскому языку, таким как IELTS, TOEFL, SAT для профессиональных курсов, написание хороших эссе, подготовку резюме, а также развитие навыков, необходимых для обучения в университете за рубежом, таких как волонтерство или реализация социальных проектов. Эти тренинги, которые стоят 2-5 миллионов тугриков ($720 - $1800) в учебных центрах, теперь они доступны на бесплатной основев для желающих.

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