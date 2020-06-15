[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае предполагают, что обнаруженный на пекинском рынке вирус мог быть завезен из Европы
Фото: РИА Новости / Анна Раткогло
Фото: РИА Новости / Анна Раткогло

CentralAsia (CA) -  В Пекине 12 июня было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. В субботу эта цифра увеличилась до 36. Все они связаны с оптовым рынком «Синьфади». Источник вируса устанавливается, но не исключено, что он мог быть завезен из Европы, сообщает китайская газета «Жэньминь жибао».

По сообщениям Центрального телевидения Китая, специалист Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Ян Пэн отметил, что в настоящее время все еще продолжаются исследования источника вируса на рынке «Синьфади» в Пекине. «Полногеномное секвенирование показывает, что, по первоначальным данным, вирус имеет импортный характер, завезен из Европы. Однако, каким образом произошло заражение — через морские или мясные продукты, или через отдельных людей, посетивших рынок, — пока не установлено».

Пекин потребовал, чтобы больницы проводили тесты на нуклеиновые кислоты коронавируса нового типа всем пациентам, обратившимся к врачу с повышенной температурой тела, поскольку в столице Китая в последние дни были зафиксированы новые случаи заболевания covid-19.

print
  • На утро 15 июня в Казахстане выявили 313 новых случаев коронавируса
  • Почему у детей не развиваются тяжелые осложнения коронавируса?
  • В Лондоне и Париже прошли беспорядки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com