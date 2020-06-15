В Туркменистане затопило ряд сёл. Население ждёт помощи от государства

CentralAsia (TM) - Корреспонденты Радио Азатлык в Мары и Лебапе сообщают о наводнениях в нескольких сёлах, распложённых на границе между двумя велаятами. Ранее в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее одно из затопленных сёл.

Как сообщается, 12 июня из берегов вышел Каракумский канал, в результате чего близлежащим населённым пунктам нанесён значительный ущерб.

«Из-за наводнения в селе Ничка затопило 50-60 домов, районы деревни, где воды не так много тоже повреждены. По улицам села можно только плавать на лодках», рассказал корреспондент.

По его словам, затопленное село входит в состав Дайханского хозяйства «Захмет» Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята. Населённый пункт находится недалеко от дороги соединяющий Мары с Лебапским велаятом.

12 июня в социальных сетях появилось видео,на котором запечатлено село, где видно, как наводнение нанесло ущерб домам жителей. На видео также слышны разговоры сельчан. Под видео написано, что наводнение случилось в сёлах Гараметнияз и Ничка.

Пострадавшие от наводнения жители пока помощи от государства не получили.

«Для того, чтобы откачать воду из домов и улиц необходима специальная техника, но её пока нет. Жители забрались на возвышенности села и наблюдают, как на глазах рушатся их дома», - рассказал корреспондент.

Корреспондент в Лебапском велаяте также сообщил о наводнении в нескольких сёлах Керкинского этрапа, нанёсшего ущерб населённым пунктам и посевным полям.

Домам, расположенным близко к реке, а также посевным сельскохозяйственным угодьям, нанесён незначительный ущерб, рассказал корреспондент.

Государственные СМИ Туркменистана о стихийном бедствии не сообщают.