В Туркменистане затопило ряд сёл. Население ждёт помощи от государства

- Туркменистан, происшествия
- 13:36, 15 июня 2020
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CentralAsia (TM) - Корреспонденты Радио Азатлык в Мары и Лебапе сообщают о наводнениях в нескольких сёлах, распложённых на границе между двумя велаятами. Ранее в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее одно из затопленных сёл.
Как сообщается, 12 июня из берегов вышел Каракумский канал, в результате чего близлежащим населённым пунктам нанесён значительный ущерб.
«Из-за наводнения в селе Ничка затопило 50-60 домов, районы деревни, где воды не так много тоже повреждены. По улицам села можно только плавать на лодках», рассказал корреспондент.
По его словам, затопленное село входит в состав Дайханского хозяйства «Захмет» Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята. Населённый пункт находится недалеко от дороги соединяющий Мары с Лебапским велаятом.
12 июня в социальных сетях появилось видео,на котором запечатлено село, где видно, как наводнение нанесло ущерб домам жителей. На видео также слышны разговоры сельчан. Под видео написано, что наводнение случилось в сёлах Гараметнияз и Ничка.
Пострадавшие от наводнения жители пока помощи от государства не получили.
«Для того, чтобы откачать воду из домов и улиц необходима специальная техника, но её пока нет. Жители забрались на возвышенности села и наблюдают, как на глазах рушатся их дома», - рассказал корреспондент.
Корреспондент в Лебапском велаяте также сообщил о наводнении в нескольких сёлах Керкинского этрапа, нанёсшего ущерб населённым пунктам и посевным полям.
Домам, расположенным близко к реке, а также посевным сельскохозяйственным угодьям, нанесён незначительный ущерб, рассказал корреспондент.
Государственные СМИ Туркменистана о стихийном бедствии не сообщают.