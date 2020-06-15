В России за сутки выявили 8246 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зарегистрированы 8246 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 832 (34,3%).

На сегодняшний день в стране нарастающим итогом выявлено 537 210 случаев (+1,6%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 15,1 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 280,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 683 человека.