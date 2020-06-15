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  15 июня 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 7 тысяч

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 143 пациента, следует из данных оперативного штаба.

Большинство случаев смерти зарегистрировано в Москве – 53 и Санкт-Петербурге – 38.

Общее количество умерших от вируса в стране достигло 7091. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 537 210 человек, из них за последние сутки — 8246, выздоровели 284 539 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 316 683 пациента.

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