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  15 июня 2020
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В Монголии замечается большой рост транзитных железнодорожных перевозок

CentralAsia (MNG) -  С 1 января по 9 июня этого года в общей сложности 810 грузовых поездов маршрутом Китай-Европа прошли через монгольский КПП Замын-Ууд и китайский КПП Эрээнхот, увеличившись на 23,7% в годовом исчислении, по данным местного железнодорожного оператора.

По данным China Railway Hohhot Group, среди них количество отправляющихся поездов в этот период составило 340, что на 16% больше, чем в предыдущем году, в то время как тогда было зарегистрировано 470 прибывающих поездов, что на 29,8% больше.

По данным группы, поезда перевозили в общей сложности 83 412 TEU (20-футовых контейнеров), что на 41,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пересечение Эрээнхот и Замын-Ууд является крупнейшим наземным переходом на границе между Китаем и Монголией. На данный момент через сухопутный переход проходит 36 маршрутов грузовых поездов Китай — Европа.

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