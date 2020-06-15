В Монголии замечается большой рост транзитных железнодорожных перевозок

CentralAsia (MNG) - С 1 января по 9 июня этого года в общей сложности 810 грузовых поездов маршрутом Китай-Европа прошли через монгольский КПП Замын-Ууд и китайский КПП Эрээнхот, увеличившись на 23,7% в годовом исчислении, по данным местного железнодорожного оператора.

По данным China Railway Hohhot Group, с реди них количество отправляющихся поездов в этот период составило 340, что на 16% больше, чем в предыдущем году, в то время как тогда было зарегистрировано 470 прибывающих поездов, что на 29,8% больше.

