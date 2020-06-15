В Лондоне чернокожий протестующий на плечах вынес из толпы избитого белого мужчину. Фото

Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - В Лондоне во время беспорядков против расизма чернокожий протестующий Патрик Хатчинсон на своих плечах из толпы вынес раненного белого мужчину, передает CNN.

Хатчинсон объяснил свой поступок тем, что он не хочет очередную катастрофу, и желает равноправия для всех людей.

Раненного мужчину избивали участники протеста, пишет издание.

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В США и некоторых других странах произошла волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники и повалили его, один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.