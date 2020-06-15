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  15 июня 2020
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В Лондоне чернокожий протестующий на плечах вынес из толпы избитого белого мужчину. Фото
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  В Лондоне во время беспорядков против расизма чернокожий протестующий Патрик Хатчинсон на своих плечах из толпы вынес раненного белого мужчину, передает CNN.

Хатчинсон объяснил свой поступок тем, что он не хочет очередную катастрофу, и желает равноправия для всех людей.

Раненного мужчину избивали участники протеста, пишет издание.

В США и некоторых других странах произошла волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники и повалили его, один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

По данным полиции, чернокожий автомобилист уснул в машине у местного кафе, перегородив проезд остальным транспортным средствам. Вызванные на место полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение, но тот выхватил у одного из копов электрошокер и попытался бежать. При попытке задержать его он был застрелен.
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