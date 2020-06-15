[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии продолжается раздача избирательных бюллетеней и электронных машин для голосования на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) -  В Монголии ведется работа по доставке избирательных бюллетеней, электронных машин для голосования и других предметов, необходимых для выборов.

В настоящее время данные предметы 12 избирательных округов были переданы избирательным комиссиям аймака и переданы местным органам власти, и планируется, что они будут доставлены во все избирательные комиссии до 20-го числа этого месяца.

Государственная чрезвычайная комиссия получила и отправила избирателям предметы, необходимые для предотвращения распространения COVID-19, в том числе маски, одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства для рук и участков для голосования в день выборов.

Электронная машина для голосования — устройство для автоматической регистрации и подсчёта голосов избирателей. Прогресс в электронике дал новый толчок и развитию машин для голосования. Технологии автоматизированного подсчёта голосов стали более разнообразными, увеличилось число стран, принявших их на вооружение. Большинство электронных устройств позволяет обходиться без бумажных бюллетеней: голосование производится при помощи сенсорного дисплея или кнопок. Распространены также устройства оптического сканирования бумажных бюллетеней.

Для исключения возможности фальсификации итогов выборов в Монголии подсчитают голоса автоматически по электронной машине для голосования. Также на всех избирательных участках будут установлены камеры видеонаблюдения.

В Монголии парламентские выборы состоятся 24 июня 2020 года.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Туркменистане затопило ряд сёл. Население ждёт помощи от государства
  • «Ремдесивир» сокращает время выздоровления пациентов, принимающих этот препарат, - Минздрав Монголии
  • В Великобритании отпраздновали официальный 94-й день рождения королевы Елизаветы II


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com