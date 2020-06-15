В Монголии продолжается раздача избирательных бюллетеней и электронных машин для голосования на парламентских выборах

CentralAsia (MNG) - В Монголии ведется работа по доставке избирательных бюллетеней, электронных машин для голосования и других предметов, необходимых для выборов.

В настоящее время данные предметы 12 избирательных округов были переданы избирательным комиссиям аймака и переданы местным органам власти, и планируется, что они будут доставлены во все избирательные комиссии до 20-го числа этого месяца.





Государственная чрезвычайная комиссия получила и отправила избирателям предметы, необходимые для предотвращения распространения COVID-19, в том числе маски, одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства для рук и участков для голосования в день выборов.





Электронная машина для голосования — устройство для автоматической регистрации и подсчёта голосов избирателей. Прогресс в электронике дал новый толчок и развитию машин для голосования. Технологии автоматизированного подсчёта голосов стали более разнообразными, увеличилось число стран, принявших их на вооружение. Большинство электронных устройств позволяет обходиться без бумажных бюллетеней: голосование производится при помощи сенсорного дисплея или кнопок. Распространены также устройства оптического сканирования бумажных бюллетеней.





Для исключения возможности фальсификации итогов выборов в Монголии подсчитают голоса автоматически по электронной машине для голосования. Также на всех избирательных участках будут установлены камеры видеонаблюдения.



В Монголии парламентские выборы состоятся 24 июня 2020 года.



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