В Казахстане 9241 человек вылечился от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 53 пациента после полного выздоровления от коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, всего в стране от коронавируса выздоровел 9241 пациент.
В разрезе регионов:
- Алматы – 2056;
- Нур-Султан – 1981;
- Атырауская область – 985;
- Карагандинская область – 663;
- Западно-Казахстанская область – 548;
- Шымкент – 489;
- Кызылординская область – 404;
- Алматинская область – 328;
- Жамбылская область – 313;
- Туркестанская область – 274;
- Актюбинская область – 272;
- Мангистауская область – 247;
- Костанайская область – 184;
- Павлодарская область – 187;
- Акмолинская область – 154;
- Восточно-Казахстанская область – 107;
- Северо-Казахстанская область – 49.
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