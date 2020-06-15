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  15 июня 2020
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В Казахстане 9241 человек вылечился от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 53 пациента после полного выздоровления от коронавируса, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, всего в стране от коронавируса выздоровел 9241 пациент.

В разрезе регионов:

- Алматы – 2056;

- Нур-Султан – 1981;

- Атырауская область – 985;

- Карагандинская область – 663;

- Западно-Казахстанская область – 548;

- Шымкент – 489;

- Кызылординская область – 404;

- Алматинская область – 328;

- Жамбылская область – 313;

- Туркестанская область – 274;

- Актюбинская область – 272;

- Мангистауская область – 247;

- Костанайская область – 184;

- Павлодарская область – 187;

- Акмолинская область – 154;

- Восточно-Казахстанская область – 107;

- Северо-Казахстанская область – 49.

Коронавирус в Казахстане
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