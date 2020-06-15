В честь 65-летия дипломатических отношений между двумя странами создан сад дружбы Монголия - Индия

CentralAsia (MNG) - По случаю 65-летия дипломатических отношений между Монголией и Индией посольство Индии в Монголии 12 июня открыло «Сад дружбы Монголия-Индия» в Национальном садовом парке города Улан-Батора, посадив 65 деревьев.

Посольство посадило 150 деревьев к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди и еще 550 деревьев к 550-летию со дня рождения Гуру Нанака, основателя сикхизма в прошлом году. В ходе мероприятия посол Индии в Монголии М.П. Сингх предложил посадить деревья во время праздничных торжеств и юбилеев в будущем.

Посольство посадило 150 деревьев к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди и еще 550 деревьев к 550-летию со дня рождения Гуру Нанака, основателя сикхизма в прошлом году. В ходе мероприятия посол Индии в Монголии М.П. Сингх предложил посадить деревья во время праздничных торжеств и юбилеев в будущем.