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  15 июня 2020
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В честь 65-летия дипломатических отношений между двумя странами создан сад дружбы Монголия - Индия

CentralAsia (MNG) -  По случаю 65-летия дипломатических отношений между Монголией и Индией посольство Индии в Монголии 12 июня открыло «Сад дружбы Монголия-Индия» в Национальном садовом парке города Улан-Батора, посадив 65 деревьев.


Посольство посадило 150 деревьев к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди и еще 550 деревьев к 550-летию со дня рождения Гуру Нанака, основателя сикхизма в прошлом году. В ходе мероприятия посол Индии в Монголии М.П. Сингх предложил посадить деревья во время праздничных торжеств и юбилеев в будущем.

«В результате мы можем внести свой вклад в борьбу с изменениями окружающей среды и климата. Кроме того, мы стремимся поддерживать имидж и политику зеленого развития Монголии. Я хочу, чтобы это событие стало привычкой в будущем. И я бы хотел, чтобы посаженные нами деревья могли представлять сотни лет отношений двух стран и будущего партнерства и сотрудничества», - сказал он.

В посадке деревьев участвовали представители монастыря Гандантегчинлен, Дашчойлин, монастыря Бакула Ренбучи Бетуб и индусы, проживающие в Монголии.

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