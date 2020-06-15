В честь 65-летия дипломатических отношений между двумя странами создан сад дружбы Монголия - Индия

CentralAsia (MNG) - По случаю 65-летия дипломатических отношений между Монголией и Индией посольство Индии в Монголии 12 июня открыло «Сад дружбы Монголия-Индия» в Национальном садовом парке города Улан-Батора, посадив 65 деревьев.
Посольство посадило 150 деревьев к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди и еще 550 деревьев к 550-летию со дня рождения Гуру Нанака, основателя сикхизма в прошлом году. В ходе мероприятия посол Индии в Монголии М.П. Сингх предложил посадить деревья во время праздничных торжеств и юбилеев в будущем.
«В результате мы можем внести свой вклад в борьбу с изменениями окружающей среды и климата. Кроме того, мы стремимся поддерживать имидж и политику зеленого развития Монголии. Я хочу, чтобы это событие стало привычкой в будущем. И я бы хотел, чтобы посаженные нами деревья могли представлять сотни лет отношений двух стран и будущего партнерства и сотрудничества», - сказал он.
В посадке деревьев участвовали представители монастыря Гандантегчинлен, Дашчойлин, монастыря Бакула Ренбучи Бетуб и индусы, проживающие в Монголии.
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