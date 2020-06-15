Германия выделила Центральному военному госпиталю Монголии 1 миллион евро

CentralAsia (MNG) - В рамках программы «Укрепление стран-партнеров в области безопасности, обороны и стабилизации» Федеральное министерство обороны Германии выделило Монголии 1 миллион евро на закупку медицинских изделий, лекарств и средств защиты для Центрального военного госпиталя.
Посол Германии в Монголии Йорн Розенберг и министр обороны Монголии Н.Энхболд подписали соглашение о гранте для оказания помощи Монголии в борьбе с COVID-19.
Во время церемонии подписания министр обороны подчеркнул, что Центральный военный госпиталь является одной из основных больниц для изоляции и лечения пациентов во время пандемии COVID-19. «Улучшение медицинского оборудования и оказание финансовой помощи для закупки защитного оборудования и фармацевтических препаратов в это трудное время стало значительным стимулом для безрисковой работы врачей, медсестер и медицинского персонала, а также для улучшения предоставления услуг военным персонал и гражданские лица», - сказал он.
«Мы должны объединить усилия для преодоления пандемии, которая угрожает всему миру. Мы надеемся, что помощь может стать поддержкой для ответа Монголии на COVID-19», - сказал посол Йорн Розенберг.
Кроме того, будет предоставлено 20 переносных аппаратов ИВЛ из резерва германских вооруженных сил для использования в медицинских службах, в чрезвычайных ситуациях и при бедствиях для Вооруженных сил Монголии и миротворцев.
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