Украина открывает границы для иностранцев

CentralAsia (CA) - Государственная пограничная служба Украины сегодня сообщила о том, что возобновляется пропуск иностранцев на территорию страны.



В сообщении службы говорится, что въезд запрещается иностранцам без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.



На данный момент Госпогранслужба ожидает от Министерства здравоохранения перечень стран с широким распространением коронавируса.



До поступления списка на территорию Украины будут пропускать иностранцев, согласившихся на самоизоляцию с использованием электронного сервиса Действуй дома.



Для решения вопроса с обсервацией иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать полицию, говорится в сообщении.

