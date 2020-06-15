Украина открывает границы для иностранцев
- Азия и мир, общество
- 15:30, 15 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Государственная пограничная служба Украины сегодня сообщила о том, что возобновляется пропуск иностранцев на территорию страны.
В сообщении службы говорится, что въезд запрещается иностранцам без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.
На данный момент Госпогранслужба ожидает от Министерства здравоохранения перечень стран с широким распространением коронавируса.
До поступления списка на территорию Украины будут пропускать иностранцев, согласившихся на самоизоляцию с использованием электронного сервиса Действуй дома.
Для решения вопроса с обсервацией иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать полицию, говорится в сообщении.