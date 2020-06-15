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  15 июня 2020
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Украина открывает границы для иностранцев

CentralAsia (CA) -  Государственная пограничная служба Украины сегодня сообщила о том, что возобновляется пропуск иностранцев на территорию страны.

В сообщении службы говорится, что въезд запрещается иностранцам без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

На данный момент Госпогранслужба ожидает от Министерства здравоохранения перечень стран с широким распространением коронавируса.

До поступления списка на территорию Украины будут пропускать иностранцев, согласившихся на самоизоляцию с использованием электронного сервиса Действуй дома.

Для решения вопроса с обсервацией иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать полицию, говорится в сообщении.

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