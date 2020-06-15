Государственный долг Узбекистана достиг $18,2 миллиарда, - Минфин

CentralAsia (UZ) - По предварительным оценкам, по состоянию на 1 апреля 2020 года остаток заимствований, привлеченных от имени правительства Узбекистана или под его гарантии, составил $18,2 млрд. или 31,3 процентов к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Из этого внешний долг, привлеченный от имени правительства, составил 10,9 млрд. долларов США, внешний долг, гарантированный правительством - 5,2 млрд. долларов США. Об этом говорится в «Обзоре состояния и динамики государственного долга Республики Узбекистан», опубликованном Министерством финансов 15 июня.

В отчёте отмечается, что в первом квартале этого года внутренний долг страны составил 20,01 трлн. сумов (2,1 млрд. долларов США) или 3,6% ВВП.

Из этого внутренний долг, привлеченный от имени правительства - 1,7 трлн. сумов (0,2 млрд долларов), внутренний долг, гарантированный правительством - 18,3 трлн сумов. сумов (1,9 млрд. долларов США).

Для сравнения, в 2016 году государственный долг в Узбекистане составил 9,5 миллиарда долларов США, или 11,6% к ВВП.