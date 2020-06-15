В Узбекистане певицу Юлдуз Усманову не стали судить из-за «психического состояния»

CentralAsia (UZ) - Дело против народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой было прекращено из-за ее «состояния психического стресса» и заслуг «по воспитанию патриотического духа у молодежи». Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов в интервью местным СМИ.

По словам Гиясова, Юлдуз Усманова не спала три дня в процессе сбора и отправки гуманитарной помощи жителям, оставшимся без крыши над головой из-за наводнения, которое произошло после аварии на Сардобинской плотине. Представитель МВД отмечает, что «нервы Усмановой были истощены, и она была в состоянии психического стресса».

Кроме того, Юлдуз Усманова сказала, что не испытывает неприязни по отношению к сотрудникам органов внутренних дел и готова извиниться перед ними, их родителями и семьями.

«Юлдуз Усманова - народная артистка. Она человек, который заслуживает уважения людей. Она также спела много песен, которые воспитывают молодежь в духе патриотизма. В связи с тем, что она находилась в состоянии психического стресса, административное дело против неё было приостановлено», - сказал Шохрух Гиясов.

3 мая этого года Юлдуз Усманова вышла в прямом эфире в Instagram и сообщила, что просила сотрудников правоохранительных органов ночью сопровождать благотворительный груз до Сырдарьинской области. На просьбу певицы сотрудники ответили, что согласно правилам, в Сырдарьинскую область можно выезжать в дневное время. После этого, певица в своем аккаунте во время прямого эфира оскорбила правоохранителей.