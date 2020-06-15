Из-за роста новых случаев коронавируса в некоторых областях Казахстана усилили карантин (список)

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане врачи заявляют о росте новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем в нескольких регионах страны продлили карантинные меры.

Как пишет Tengrinews, в Карагандинской области ограничительные меры усилили с 13 июня. Этому способствовал активный прирост заболеваемости. Блокпосты были установлены на въездах в Жезказган, поселок Жарык Шетского района и Каркаралинский район. Также ограничена работа общественного транспорта, такси, торговых домов и центров, рынков и госорганов. Работники акиматов и всех госучреждений, бюджетных организаций частично перешли на удаленную форму работы. В ночное время людям запрещено передвигаться на личном автотранспорте. Лицам старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест.

По состоянию на 14 июня в регионе зафиксировано 47 новых случаев заражения COVID-19. Всего в области 1522 зарегистрированных случая заболевания, в том числе выписанные пациенты и погибшие.

В Северо-Казахстанской области усилили ограничительные меры с 15 июня. Время работы объектов торговли сократили до 20:00, пунктов питания - до 22:00. Общественный транспорт работает до 21:30 со строгим соблюдением требования по ношению масок. В детских садах работают только дежурные группы по возрасту. ЦОН перешел на оказание услуг онлайн, кроме тех, которые нельзя получить удаленно. Не менее 80 процентов сотрудников госорганов переводят на дистанционный режим (если в штате более 30 человек).

Всего в СКО зарегистрировано 111 заболевших коронавирусом, из них 15 — за последние сутки.

В связи с ростом числа заболеваний в Восточно-Казахстанской области продолжает действовать карантин, а в Семее с 13 июня усилили ограничительные меры.

В частности, в Семее сократилось время работы с 10:00 до 17:00 объектов торговли непродовольственными товарами и с 08:00 до 20:00 - объектов торговли продовольственными товарами, универсальных и непродовольственных рынков.

Также сократится время работы бань и саун, спортивных объектов, центров обслуживания населения.

Кроме этого, усилилось патрулирование в районах города с повышенным уровнем заболеваемости, в местах массового скопления людей.

В Мангистауской области ввели усиление карантина еще 8 июня. Принятые меры связали с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе на семь процентов.

В регионе изменилось время работы общественного транспорта. Теперь жителям городов и районов можно на нем перемещаться утром с 06:00 до 10:00, вечером - с 17:00 до 21:00.

Движение между городами, районами и селами региона также ограничили, однако блокпосты устанавливать в регионе не стали. Вновь запретили работу общественных бань и саун, а также ресторанов, кафе вместимостью более 30 посадочных мест.

В регионе все еще запрещено проведение массовых, а также семейных и памятных мероприятий. На сегодняшний день в Мангистауской области зарегистрировано 379 больных с ярко выраженными симптомами коронавируса и 170 бессимптомных носителей COVID-19. Выздоровело в общей сложности 246 пациентов.

В Западно-Казахстанской области 15 июня официально снят карантин. Но остался ряд ограничительных мер. Общественный транспорт функционирует с 6 до 21 часа. Рынки работают с 10 до 16 часов, продуктовые магазины, кафе, рестораны и столовые не более 30 человек с 9 до 22 часов. Непродовольственные магазины площадью до 2 тысяч квадратных метров с 10 до 18 часов. Торговые центры и торговые дома свыше 2 тысяч квадратных метров – с 10 до 22 часов. Приостановлена деятельность дошкольных организаций (кроме дежурных групп), городского парка культуры и отдыха, развлекательных объектов, кинотеатров, игровых площадок (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, детских оздоровительных и пришкольных лагерей, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, религиозных объектов.

В Павлодарской области и в Павлодаре усиление карантинных мер не исключают. По информации санврачей, все будет зависеть от эпидситуации в регионе. Между тем начало туристического сезона в Павлодарской области, который планировали открыть с 15 июня, перенесли на неопределенное время. Кроме того, под вопросом остается открытие фитнес-центров и кинотеатров. От 50 до 80 процентов сотрудников акимата и госучреждений рекомендовано перевести на удаленный режим работы.

На данный момент усиленный режим карантина действует в Экибастузе. Ужесточение ввели с полуночи 10 июня из-за неблагополучной ситуации по КВИ. В городе закрыты объекты религиозного назначения, бани, сауны, фитнес-центры, сокращено время работы объектов питания, торговли и общественного транспорта.

В Шымкенте и Туркестанской области продолжают действовать ограничительные меры, продленные в начале месяца.

Запрещены: проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельность детских игровых площадок при торговых, развлекательных центрах, кинотеатров, театров, выставок, ночных клубов и работа скотных рынков.

Кроме того, во время карантина возможно функционирование ряда учреждений с соблюдением всех мер безопасности. В частности, можно посетить медицинские центры, стоматологические клиники, салоны красоты, парикмахерские по предварительной записи.

Также установлено ограничение на работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 17:00. В установленное время работают строительные магазины, оптики, цветочные магазины, зоомагазины.

В Костанайской области сняли блокпосты в Житикаринском районе. Ранее там был самый крупный очаг заражения в регионе. Теперь житикаринцы, также как и другие жители области, смогут свободно передвигаться между населенными пунктами, посещать парки и скверы, пользоваться общественным и междугородним транспортом. В Костанайской области под запретом проведение памятных и обрядовых мероприятий. Не работают кинотеатры и театры, ночные и игровые клубы, кальянные и букмекерские конторы, детские оздоровительные лагеря и бассейны. С 15 июня начали работу детские досуговые центры, кружки и обучающие факультативы. На сегодняшний день в области зарегистрировано 220 случаев COVID-19.

В Атырауской области решение об усилении карантинных мер было принято 5 июня. В регионе сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельность кинотеатров, театров, выставок и так далее.

В Алматинской области продлили карантин 8 июня. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В области было поручено обеспечить работу мобильных постов на автодороге, ведущей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища, в Капшагай, и в Жетыгенском сельском округе Илийского района. Также в регионе ограничили работу объектов общественного питания с сокращением до 30 посадочных мест и графиком работы до 23:00. Также ограничили время работы спа-центров, саун, бань до 21:00.

14 июня Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Акмолинской области распространил сообщение для жителей Кокшетау, в котором проинформировал о возвращении блокпостов в городе в связи с ухудшением обстановки с коронавирусом.

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