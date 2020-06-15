Среди пострадавших при землетрясении в Турции граждане Узбекистана не числятся

CentralAsia (UZ) - Во время произошедшего в воскресенье, 14 июня, на востоке Турции землетрясения магнитудой 5,7 граждане Узбекистана не пострадали, сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на информацию посольства РУз в Анкаре.

Подземные толчки зафиксированы в 17:24 по местному времени 14 июня. В результате землетрясения провинции Бингель на востоке Турции пострадали 18 человек, один человек погиб, говорится в информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС страны. В регион направлены более 100 медиков и спасателей, доставлены 550 палаток.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 балла находился на территории уезда Карлыова. Толчки также ощущались в соседних провинциях — Эрзурум, Трабзон, Карс, Батман, Сиирт, Мардин, Элязыг и Малатья.

По данным СМИ, с начала текущего года в Турции произошли несколько крупных землетрясений. В результате подземных толчков в январе и феврале погибли 44 человека.