Узбекистан продолжает вывоз граждан из России

- Узбекистан, общество
- 16:41, 15 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Узбекистан продолжается работа по организации чартерных рейсов для возвращения на родину узбекистанцев из зарубежных стран.
В период с 8 по 13 июня текущего года организовано 5 чартерных авиарейсов для возвращения из России в Узбекистан 1 238 гражданина, сообщает ИА “Дунё”.
На этих рейсах вывезены, в первую очередь, пожилые граждане, лица, имеющие проблемы со здоровьем, беременные женщины и женщины с грудными детьми.
Вместе с тем, согласно информации, представленной Министерством транспорта страны, с 15 по 21 июня этого года, наши соотечественники будут эвакуированы из Российской Федерации в Республику Узбекистан шестью чартерными рейсами:
15 июня рейс Москва – Ташкент;
17 июня рейс Москва – Ташкент;
19 июня рейс Москва – Ташкент;
20 июня рейс Казань – Ташкент;
21 июня рейс Москва – Ташкент;
21 июня рейс Екатеринбург – Ташкент
Граждане Узбекистана по возвращении будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением требований, определенных Специальной республиканской комиссией.