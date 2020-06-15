Узбекистан продолжает вывоз граждан из России

CentralAsia (UZ) - Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Узбекистан продолжается работа по организации чартерных рейсов для возвращения на родину узбекистанцев из зарубежных стран.

В период с 8 по 13 июня текущего года организовано 5 чартерных авиарейсов для возвращения из России в Узбекистан 1 238 гражданина, сообщает ИА “Дунё”.

На этих рейсах вывезены, в первую очередь, пожилые граждане, лица, имеющие проблемы со здоровьем, беременные женщины и женщины с грудными детьми.

Вместе с тем, согласно информации, представленной Министерством транспорта страны, с 15 по 21 июня этого года, наши соотечественники будут эвакуированы из Российской Федерации в Республику Узбекистан шестью чартерными рейсами:

15 июня рейс Москва – Ташкент;

17 июня рейс Москва – Ташкент;

19 июня рейс Москва – Ташкент;

20 июня рейс Казань – Ташкент;

21 июня рейс Москва – Ташкент;

21 июня рейс Екатеринбург – Ташкент

Граждане Узбекистана по возвращении будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением требований, определенных Специальной республиканской комиссией.