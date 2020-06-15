[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в России

CentralAsia (UZ) -  Компания "UzAuto Motors" объявила о старте продаж автомобилей Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в России.

15 июня текущего года в рамках заключенного соглашения с General Motors, UzAuto Motors объявил о старте продаж автомобилей Chevrolet массового сегмента в Российской Федерации. Первыми моделями доступными для российских покупателей станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, отметили в пресс-службе компании.

По условиям достигнутых договоренностей General Motors и UzAuto Motors, данные модели также реализуются на экспортных рынках в Республике Беларусь и Казахстана.

Цены на представленные модели составляют от $9 960 до $10 670. Ранее автомобили экспортировались под брендом Ravon.

print
  • ВОЗ передала Минздраву Монголии аппараты ИВЛ и другие необходимые медоборудования
  • В Узбекистане певицу Юлдуз Усманову не стали судить из-за «психического состояния»
  • В Атланте протестующие сожгли ресторан, возле которого полицейские застрелили афроамериканца (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com