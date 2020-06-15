Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в России

CentralAsia (UZ) - Компания "UzAuto Motors" объявила о старте продаж автомобилей Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в России.

15 июня текущего года в рамках заключенного соглашения с General Motors, UzAuto Motors объявил о старте продаж автомобилей Chevrolet массового сегмента в Российской Федерации. Первыми моделями доступными для российских покупателей станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, отметили в пресс-службе компании.

По условиям достигнутых договоренностей General Motors и UzAuto Motors, данные модели также реализуются на экспортных рынках в Республике Беларусь и Казахстана.

Цены на представленные модели составляют от $9 960 до $10 670. Ранее автомобили экспортировались под брендом Ravon.