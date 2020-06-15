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  15 июня 2020
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США выделили Туркменистану $200 тысяч на укрепление судебно-медицинской экспертизы

CentralAsia (TM) -  Бюро Государственного департамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным оборотом наркотических веществ (INL) выделило $200 000 Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) для поддержки второго этапа проекта «Укрепление судебно-медицинской экспертизы в Туркменистане».

Как сообщила пресс-служба посольства США в Ахшабаде, проект, реализуемый в сотрудничестве с правительством Туркменистана, позволит укрепить судебно-экспертный потенциал, в том числе активное расследование и преследование организованной преступности и незаконного оборота наркотических веществ.

Первый этап этой инициативы уже принес ощутимые результаты. В 2019 году туркменские эксперты-криминалисты посетили Литву, чтобы узнать об управлении качеством литовских криминалистических лабораторий и обменяться опытом подготовки к международной аккредитации.


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