В парламент Таджикистана поступило соглашение об открытии прямого авиарейса Душанбе — Париж

- Таджикистан, общество
- 17:23, 15 июня 2020
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CentralAsia (TJ) - Соглашение между правительствами Таджикистана и Франции «Об установлении авиасообщения» поступило для ратификации в нижнюю палату парламента республики.
Это соглашение было подписано в ноябре прошлого года в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона во Францию, сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны Мухаммадато Султонов.
Соглашение предусматривает открытие прямых авиарейсов между Душанбе и Парижем, а также переподготовку таджикских пилотов гражданской авиации в Академии авиации французского города Тулуза.
Кроме того, в рамках реализации соглашения французские специалисты организуют тренинги для таджикских авиаторов в Душанбе.
В парламенте отметили, что таджикские депутаты намерены поддержать открытие авиарейсов между Душанбе и Парижем.
Сейчас из Душанбе в Париж можно добраться транзитом через другие страны, в том числе, европейские государства, с которыми у республики есть прямые рейсы.