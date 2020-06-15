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  15 июня 2020
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В парламент Таджикистана поступило соглашение об открытии прямого авиарейса Душанбе — Париж

CentralAsia (TJ) -  Соглашение между правительствами Таджикистана и Франции «Об установлении авиасообщения» поступило для ратификации в нижнюю палату парламента республики.

Это соглашение было подписано в ноябре прошлого года в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона во Францию, сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны Мухаммадато Султонов.

Соглашение предусматривает открытие прямых авиарейсов между Душанбе и Парижем, а также переподготовку таджикских пилотов гражданской авиации в Академии авиации французского города Тулуза.

Кроме того, в рамках реализации соглашения французские специалисты организуют тренинги для таджикских авиаторов в Душанбе.

В парламенте отметили, что таджикские депутаты намерены поддержать открытие авиарейсов между Душанбе и Парижем.

Сейчас из Душанбе в Париж можно добраться транзитом через другие страны, в том числе, европейские государства, с которыми у республики есть прямые рейсы.

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