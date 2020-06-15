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  15 июня 2020
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Минюст Узбекистана пообещал информировать о расходовании средств Гульнары Каримовой, возвращенных из Франции

CentralAsia (UZ) -  Министерство юстиции сообщило, что будет с $1,3 млрд Гульнары Каримовой, которые вернули в Узбекистан.

В Ташкенте 15 июня прошёл брифинг с участием начальника отдела по связям с общественностью Министерства юстиции Севары Уринбаевой.

Как сообщила Уринбаева, 14 мая этого года активы Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов из Франции были возвращены Узбекистану.

«Средства, возвращенные в Узбекистан, поступили от продажи недвижимости, расположенной в жилом комплексе «Триплекс» в Париже, конфискованной во исполнение решения Парижского городского суда от 29 июня 2019 года по гражданскому иску Республики Узбекистан», - отметила пресс-секретарь Минюста.

Кроме того, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура проводили переговоры о возвращении $1,3 млрд, принадлежащих Г. Каримовой, из Швейцарии, Соединенных Штатов, Франции, Российской Федерации и других стран.

Эти средства были переведены в Государственный бюджет Узбекистана и будут использованы в общем порядке. В частности, «планируется регулярно представлять широкой общественности открытую информацию о расходовании средств, возвращенных из Франции, на социальные проекты и о ходе их реализации», - отметила Уринбаева.

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