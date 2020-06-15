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  15 июня 2020
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В Намангане мужчина зарубил топором жену, ребёнка и покончил с собой

CentralAsia (UZ) -  Житель Намангана во время ссоры напал с топором на свою супругу и троих дочерей, а после поджег себя. От полученных травм скончалась жена и младший ребенок, две девочки сумели спастись. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Как сообщается, трагедия произошла 13 июня. Безработный житель 1976 года рождения поссорился с супругой и несколько раз ударил ее топором в область головы и шеи. Женщина погибла.

Затем мужчина напал на несовершеннолетних дочерей (2010, 2012 и 2020 годов рождения) и нанес им травмы. Самая младшая из них скончалась на месте. Две девочки смогли убежать в соседний дом.

После мужчина поджег себя на кухне и скончался на месте.

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