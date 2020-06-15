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  15 июня 2020
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В Узбекистане выявлены 51 новых случаев коронавируса. Всего 5154

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане по состоянию на 17:00 15 июня количество больных, инфицированных коронавирусом, составляет 5154 (+51).

По данным Минздрава, 6 случаев новых заболеваний выявлены среди граждан, помещённых в Ккарантинный центр, 28 - в столице (12 из них от населения и 16 у тех, кто был в контакте с пациентами), 7 - в Бухарской области, 10 - в Хорезмской области (1 из них среди населения остальные 9 были среди граждан, контактировавших с пациентом).

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