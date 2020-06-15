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  15 июня 2020
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На Северном Кипре выходцы из Туркменистана организовали акцию протеста с требованием отставки Бердымухамедова

CentralAsia (TM) -  На Северном Кипре прошла третья по счету акция протеста против тоталитаризма в Туркменистана, на которой звучали призывы к отставке президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, к соблюдению прав трудовых мигрантов и свободы слова.

Протестующие 14 июня вышли с плакатами «Мы не хотим гражданской войны в Туркменистане», «Президента в отставку» и т. п., ряд плакатов содержал требования отмены цензуры в интернете.

Издание «Хроника Туркменистана» насчитало на митинге более 50 человек, среди которых были и местные жители. Собравшиеся выдвинули требования снять ограничения на телефонную и интернет-связь, обеспечить мигрантам за рубежом возможность продлевать загранпаспорта через туркменские посольства, а проживающим и работающим на Кипре — возможность беспрепятственно выезжать из Туркменистана и въезжать в него.

«В Туркменистане усиливается голод и идет обнищание населения. Власти Туркменистана игнорируют настоящую катастрофу и всеми силами подавляют проявление недовольства. Страна находится на грани гуманитарной катастрофы», – рассказала одна из выступавших и сообщила, что передаст требования в ООН.

Кроме того, высказывались требования искоренить коррупцию, помочь жителям Лебапского и Марыйского велаятов (областей), пострадавшим от урагана, который обрушился на регион в конце апреля. Этому были посвящены протесты туркменских граждан, прошедшие в Северном Кипре 11 и 20 мая.

Аналогичные акции также проходили в Турции и в США.

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