В Узбекистане расходы по содержанию заразившихся клиентов на карантине возлагают на предпринимателей

CentralAsia (UZ) - Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков 15 июня прокомментировал решение специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Решением комиссии становлено, что теперь расходы по содержанию граждан на карантине будут оплачивать владельцы ресторанов, кафе и других объектов, на территории которых те заразились.

Отабеков напомнил, что карантин в стране продлен до 1 августа, а государственный санитарный контроль на местах усилен. Он указал на то, что в рейтинге по соблюдению карантина Ташкент показал хороший результат и ситуацию удалось взять под контроль.

Главный санинспектор подчеркнул, что содержание, лечение и реабилитация 5 154 пацентов с коронавирусом осуществлялись за счет бюджетных средств.

Внедряя систему, при которой содержание граждан на карантине станут оплачивать предприниматели или организации, государство намерено повысить ответственность последних, пояснил Отабеков.

Предприниматели обязаны соблюдать правила карантина, заявил эксперт. Работники на рынках, в магазинах и на предприятиях общепита должны носить маски и перчатки, контролировать социальную дистанцию и дезинфицировать столы после каждого клиента.

Решение спецкомиссии принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, напомнил главный государственный санитарный инспектор. Республике удалось смягчить ситуацию с коронавирусом, и теперь мы не должны ее осложнять, сказал он.