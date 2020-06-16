В Монголии более 50% пациентов вылечились от коронавируса

CentralAsia (MNG) - В Монголии 15 июня еще 10 человек были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от COVID-19.

Восемь из них студенты, а двое 49 и 65 летние граждане. 64-летняя женщина с раком печени лечилась в течение 57 дней. 49-летний мужчина прошел 45 дней лечения. Таким образом, общее число излечившихся выросло до 108 человек. Под наблюдением врачей остаются 89 активных случаев заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день в стране 197 подтвержденных случаев коронавируса; все они завозные.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения