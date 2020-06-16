Артисты монгольского цирка застряли в Великобритании

- Монголия, происшествия
- 7:36, 16 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Начата кампания по сбору средств, чтобы помочь восьми международным цирковым артистам, которые остались на юге Англии из-за закрытых границ.
Монгольские артисты, проживающие в головном офисе Zippos Circus в Энборне, остались без работы после того, как правительство закрыло все театры 17 марта, и не прибегая к государственным средствам, в настоящее время выживают благодаря пожертвованиям из Западного Беркширского продовольственного банка West Berkshire Food Bank. Банк продовольствия — это благотворительная организация, которая занимается сбором пищевых продуктов от производителей и поставщиков и передачей их нуждающимся.
Благодаря продовольственному банку и помощи Гринхэм Траст, некоторым удалось вернуться домой. Теперь можно надеяться, что около 6000 фунтов стерлингов можно будет собрать, чтобы попытаться вернуть оставшихся артистов на родину следующим рейсом, который должен покинуть Германию.
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