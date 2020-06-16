Артисты монгольского цирка застряли в Великобритании

CentralAsia (MNG) - Начата кампания по сбору средств, чтобы помочь восьми международным цирковым артистам, которые остались на юге Англии из-за закрытых границ.

Монгольские артисты, проживающие в головном офисе Zippos Circus в Энборне, остались без работы после того, как правительство закрыло все театры 17 марта, и не прибегая к государственным средствам, в настоящее время выживают благодаря пожертвованиям из Западного Беркширского продовольственного банка West Berkshire Food Bank. Банк продовольствия — это благотворительная организация, которая занимается сбором пищевых продуктов от производителей и поставщиков и передачей их нуждающимся.