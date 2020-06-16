Жители Улан-Батора выбирают цифровое голосование

CentralAsia (MNG) - Жители монгольской столицы проголосовали за то, какие общественные удобства они хотели бы использовать, с помощью мобильного приложения, новый метод, который власти могут распространить на другие районы для повышения прозрачности и эффективности, сказал правительственный чиновник.

Почти половина избирателей города, имеющих право голоса, выбрала свои любимые объекты – от детских игровых площадок до уличных фонарей – через мобильное приложение, хотя они оставались в своих домах в последние месяцы из-за блокировок. В процессе участвовало больше женщин, молодежи и пожилых людей, чем в прежней бумажной системе, которая позволяла голосовать только главам семьи, сказал Н.Отгонбаяр, глава отдела политики и планирования в муниципалитете Улан-Батора (MУБ).





«Традиционный подход был дорогим и занимал много времени и не давал нам точной картины, потому что не все могли участвовать», - сказал он. «Цифровое голосование является более демократичным процессом, и мы можем дезагрегировать данные на уровне города, района и даже улицы, а также расставлять приоритеты и планировать на краткосрочную и долгосрочную перспективу», - сказал он в Thomson Reuters Foundation.





По словам Н.Отгонбаяра, проникновение смартфонов в Улан-Баторе составляет около 90%, поэтому цифровое голосование является возможным и инклюзивным вариантом. По данным MУБ, около половины из 800 000 правомочных жителей Улан-Батора проголосовали за проекты в рамках Фонда местного развития (ФМР) с использованием мобильного приложения в этом году, причем женщины составляют около 54% от числа участников, согласно данным MУБ.





В то время как те, кто жил в многоквартирных домах, голосовали за зеленые насаждения и камеры видеонаблюдения, те, кто жил в неформальных поселениях, выбирали уличные фонари и лучшие удобства. ФМР, который выделяет федеральные деньги на местные проекты, является единственным упражнением в совместном составлении бюджета в стране Центральной Азии.

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