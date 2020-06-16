В Монголии начинается онлайн-марафон по чтению на английском языке

CentralAsia (MNG) - В Монголии скоро начнется новый марафон чтения для всех возрастов на английском языке.

«Теперь у нас появилась новая возможность улучшить наш английский. Компания Lingors, которая предлагает возможность улучшить свой английский в любое время и в любом месте, собирается запустить свой шестой марафон чтения на английском языке», - заявляют организаторы.





Как и в пробеге, марафон будет проходить в трехнедельной онлайн-библиотеке xreading с более чем 1000 книгами. На этот раз марафон называется «Марафон чтения с препятствиями».





Есть три категории; ученики 1-8 классов, 9-12 классов и взрослые. Поэтому участники будут соревноваться с людьми, которые соответствуют их возрасту.





Задача первой недели - чтение

Задача на вторую неделю - написать

Задача третьей недели - слушать.





Этот процесс обучения происходит, когда вы читаете книгу в онлайн-библиотеке, слушаете ее в аудио-форме и делитесь своими впечатлениями на английском языке.

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