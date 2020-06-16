На утро 16 июня в Казахстане выявили 383 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 2,6%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 104 (3,8%);
- Карагандинская область - 50 (3,3%);
- город Алматы - 34 (1,1%);
- Павлодарская область - 34 (9,7%);
- город Шымкент - 25 (2,2);
- Западно-Казахстанская область - 24 (2,5%);
- Мангистауская область - 18 (4,7%);
- Атырауская область - 14 (1,1%);
- Костанайская область - 13 (5,9%);
- Алматинская область - 12 (2,3%);
- Акмолинская область - 10 (5,1%);
- Туркестанская область - 10 (2,2%);
- Актюбинская область - 10 (1,9%);
- Жамбылская область - 9 (1,8%);
- Кызылординская область - 7 (1,4%);
- Северо-Казахстанская область - 6 (5,4%);
- Восточно-Казахстанская область - 3 (1,1%).
Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 15 192 заболевших коронавирусной инфекцией.