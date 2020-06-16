На утро 16 июня в Казахстане выявили 383 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 2,6%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 104 (3,8%);

- Карагандинская область - 50 (3,3%);

- город Алматы - 34 (1,1%);

- Павлодарская область - 34 (9,7%);

- город Шымкент - 25 (2,2);

- Западно-Казахстанская область - 24 (2,5%);

- Мангистауская область - 18 (4,7%);

- Атырауская область - 14 (1,1%);

- Костанайская область - 13 (5,9%);

- Алматинская область - 12 (2,3%);

- Акмолинская область - 10 (5,1%);

- Туркестанская область - 10 (2,2%);

- Актюбинская область - 10 (1,9%);

- Жамбылская область - 9 (1,8%);

- Кызылординская область - 7 (1,4%);

- Северо-Казахстанская область - 6 (5,4%);

- Восточно-Казахстанская область - 3 (1,1%).

Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 15 192 заболевших коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Казахстане

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