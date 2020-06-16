В Узбекистане вылечившихся от COVID-19 больше не направляют на реабилитацию

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана с 12 июня отказалось от практики реабилитации пациентов, вылечившихся от коронавируса. Об этом в Telegram-канале сообщил глава пресс-службы Минздрава Фуркат Санаев.

Ранее в узбекском сегменте социальных сетей появились сообщения о том, что медицинский персонал, лечащий пациентов с COVID-19, а также прошедших курс лечения пациентов начали провожать домой без 14-дневного курса реабилитации.

Фуркат Санаев подтвердил эту информацию.

«Опыт показал, что реабилитация оказалась не нужна. На 14-дневную реабилитацию отправляли пациентов, которые полностью вылечились от коронавируса, но в этот период повторного заражения не было. Исходя из этого, Узбекистан отказался от 14-дневной реабилитации пациентов», - написал в Telegram'е глава пресс-службы Минздрава.

Он добавил, что вылечившиеся от коронавируса пациенты остаются под медицинским наблюдением в домашних условиях.

По состоянию на 23-00 часов 15 июня число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане составило 5263. Общее число выздоровевших достигло 4019. Всего с начала пандемии в стране скончались 19 человек с COVID-19.