Число жертв коронавируса в Казахстане превысило 80 человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 21:50 15 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще 4 пациента, сообщает оперативный штаб.

В городе Алматы умер мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения, в Актюбинской области пациент 1955 года рождения, в Павлодарской области женщина 1954 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого с начала пандемии по Казахстану зарегистрирован 81 случай смерти.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан – 15;

- Павлодарская область – 13;

- Алматы – 12;

- Шымкент – 11;

- Карагандинская область – 7;

- Акмолинская область – 6;

- Западно-Казахстанская область – 4;

- Атырауская область – 3;

- Туркестанская область – 3;

- Костанайская область – 2;

- Мангистауская область – 2;

- Восточно-Казахстанская область – 1;

- Актюбинская область – 1;

- Жамбылская область – 1.

Коронавирус в Казахстане

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