[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в Казахстане превысило 80 человек

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 21:50 15 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще 4 пациента, сообщает оперативный штаб.

В городе Алматы умер мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения, в Актюбинской области пациент 1955 года рождения, в Павлодарской области женщина 1954 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого с начала пандемии по Казахстану зарегистрирован 81 случай смерти.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан – 15;

- Павлодарская область – 13;

- Алматы – 12;

- Шымкент – 11;

- Карагандинская область – 7;

- Акмолинская область – 6;

- Западно-Казахстанская область – 4;

- Атырауская область – 3;

- Туркестанская область – 3;

- Костанайская область – 2;

- Мангистауская область – 2;

- Восточно-Казахстанская область – 1;

- Актюбинская область – 1;

- Жамбылская область – 1.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • 2675 граждан Монголии обратились с просьбой о возвращении из Южной Кореи
  • В Туркменистане от рожениц требуют найти двух доноров крови, - СМИ
  • В Монголии начинается онлайн-марафон по чтению на английском языке


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com