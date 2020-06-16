Число жертв коронавируса в Казахстане превысило 80 человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 21:50 15 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще 4 пациента, сообщает оперативный штаб.
В городе Алматы умер мужчина 1964 года рождения и женщина 1971 года рождения, в Актюбинской области пациент 1955 года рождения, в Павлодарской области женщина 1954 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого с начала пандемии по Казахстану зарегистрирован 81 случай смерти.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан – 15;
- Павлодарская область – 13;
- Алматы – 12;
- Шымкент – 11;
- Карагандинская область – 7;
- Акмолинская область – 6;
- Западно-Казахстанская область – 4;
- Атырауская область – 3;
- Туркестанская область – 3;
- Костанайская область – 2;
- Мангистауская область – 2;
- Восточно-Казахстанская область – 1;
- Актюбинская область – 1;
- Жамбылская область – 1.