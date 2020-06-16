За сутки в Казахстане зафиксированы 600 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 15 июня в Казахстане зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, следует из данных оперативного штаба.
Итого на данный момент число бессимптомных носителей вируса в стране достигло 5492.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- город Алматы - 880 (+64);
- Карагандинская область - 854 (+85);
- город Нур-Султан - 688 (+99);
- город Шымкент - 619 (+17);
- Атырауская область - 528 (+43);
- Алматинская область - 360 (+52);
- Западно-Казахстанская область - 322 (+27);
- Мангистауская область - 194 (+24);
- Восточно-Казахстанская область - 188 (+17);
- Кызылординская область - 158 (+44);
- Туркестанская область - 154 (+25);
- Актюбинская область - 147 (+10);
- Северо-Казахстанская область - 132 (+10);
- Жамбылская область - 86 (+6);
- Акмолинская область - 69 (+17);
- Павлодарская область - 59 (+13);
- Костанайская область - 54 (+7).