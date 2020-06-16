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  16 июня 2020
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За сутки в Казахстане зафиксированы 600 бессимптомных носителей коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За 15 июня в Казахстане зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, следует из данных оперативного штаба.

Итого на данный момент число бессимптомных носителей вируса в стране достигло 5492.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- город Алматы - 880 (+64);

- Карагандинская область - 854 (+85);

- город Нур-Султан - 688 (+99);

- город Шымкент - 619 (+17);

- Атырауская область - 528 (+43);

- Алматинская область - 360 (+52);

- Западно-Казахстанская область - 322 (+27);

- Мангистауская область - 194 (+24);

- Восточно-Казахстанская область - 188 (+17);

- Кызылординская область - 158 (+44);

- Туркестанская область - 154 (+25);

- Актюбинская область - 147 (+10);

- Северо-Казахстанская область - 132 (+10);

- Жамбылская область - 86 (+6);

- Акмолинская область - 69 (+17);

- Павлодарская область - 59 (+13);

- Костанайская область - 54 (+7).

Коронавирус в Казахстане
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