В 11 регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

- Узбекистан, происшествия
- 9:22, 16 июня 2020
- Просмотров: 635
CentralAsia (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что 16 июня в 06:30 по ташкентскому времени (в 01:30 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане.
Координаты: 37,85 градуса северной широты; 72,18 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 112 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 457 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент : 457 км, 2 балл.
Наманган : 353 км, 3 балл.
Андижан : 326 км, 3 балл.
Фергана : 284 км, 3 балл.
Гулистан : 414 км, 3 балл.
Джизак : 452 км, 2 балл.
Самарканд : 495 км, 2 балл.
Бухара : 705 км, 2 балл.
Термез : 438 км, 2 балл.
Карши : 568 км, 2 балл.
Навои : 638 км, 2 балл.
Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.