В 11 регионах Узбекистана ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что 16 июня в 06:30 по ташкентскому времени (в 01:30 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане.

Координаты: 37,85 градуса северной широты; 72,18 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 112 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 457 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент : 457 км, 2 балл.

Наманган : 353 км, 3 балл.

Андижан : 326 км, 3 балл.

Фергана : 284 км, 3 балл.

Гулистан : 414 км, 3 балл.

Джизак : 452 км, 2 балл.

Самарканд : 495 км, 2 балл.

Бухара : 705 км, 2 балл.

Термез : 438 км, 2 балл.

Карши : 568 км, 2 балл.

Навои : 638 км, 2 балл.

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.