2675 граждан Монголии обратились с просьбой о возвращении из Южной Кореи

CentralAsia (MNG) - 2675 человек обратились с просьбой вернуться из Южной Кореи в Монголию, сообщает Государственная чрезвычайная комиссия.



Заявители:



- 246 — пожилые люди (с опекунами)

- 595 — дети в возрасте 0-18 лет (с опекунами)



- 132 — беременные женщины (с опекунами)



- 217 — граждане по причине со здоровья (с опекунами)



- 78 — люди с ограниченными возможностями (с опекунами)



- 1407 — граждане с другими вескими причинами.



Кроме того, Государственная чрезвычайная комиссия получила информацию от около 70 граждан Монголии, содержащихся в следственном изоляторе Управлении по делам иностранного гражданства Министерства юстиции Республики Корея.



Список граждан, которые будут включены в полетах спецрейсов, будет окончательно составлен рабочей группой, созданной при оперштабе Государственной чрезвычайной комиссии на основе заявлений граждан и соответствующих доказательств.

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