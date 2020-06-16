В Узбекистане за день выявили рекордное количество заболевших коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за 15 июня зафиксировано 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 23:00 15 июня прибавилось еще 109 новых случаев. Таким образом, общее количество инфицированных составило 5263 человек.

Как отметил Минздрав республики, наиболее количество случаев инфицирования выявлено в карантинных центрах (144 человека). Еще 29 случаев зафиксированы среди населения (25 в Ташкенте, 3 – в Андижанской области и 1 случай в Хорезмской области). 10 случаев зафиксированы у водителей - дальнобойщиков.

Ранее сообщалось, что карантин в Узбекистана продлили до 1 августа. Вместе с тем, с 15 июня в Ташкенте ввели ряд послаблений на работу общепита. С 15 июня также возобновили международное авиасообщение.