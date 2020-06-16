В Монголии за сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние два дня не было зарегистрировано новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга.

Вчера тест на коронавирус сдали 413 человек, один человек был выписан из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления.

Таким образом, общее число излечившихся выросло до 109 человек. Под наблюдением врачей остаются 88 пациентов, из них трое беременные женщины и один ребенок.



С начала пандемии в Монголии проведено 19 199 тестов, коронавирус выявлен у 197 человек, случаи смерти от коронавируса в стране не зафиксированы.

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