В Китае за сутки коронавирус выявлен у 40 человек
- Азия и мир, общество
- 9:41, 16 июня 2020
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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Также выявлены 6 бессимптомных носителей вируса. Из 40 новых случаев, 32 — локальные, 8 — завозные.
В субботу в Пекине временно закрыли крупный оптовый рынок «Синьфади», где произошла новая вспышка заражения коронавирусом. По предварительным данным анализов, вирус обнаружен на разделочных досках.
Власти Пекина обязали все столичные компании и бизнесы отправить работников в 14-дневный карантин, в 11 кварталах района Фэнтай снова введен режим самоизоляции, также в городе Баодин с населением 11 млн человек в провинции Хэбэй ввели военное положение.