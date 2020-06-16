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  16 июня 2020
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В Китае за сутки коронавирус выявлен у 40 человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также выявлены 6 бессимптомных носителей вируса. Из 40 новых случаев, 32 — локальные, 8 — завозные.

В субботу в Пекине временно закрыли крупный оптовый рынок «Синьфади», где произошла новая вспышка заражения коронавирусом. По предварительным данным анализов, вирус обнаружен на разделочных досках.

Власти Пекина обязали все столичные компании и бизнесы отправить работников в 14-дневный карантин, в 11 кварталах района Фэнтай снова введен режим самоизоляции, также в городе Баодин с населением 11 млн человек в провинции Хэбэй ввели военное положение.
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