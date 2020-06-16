В Туркменистане увеличилось число пациентов с острой пневмонией, - СМИ

CentralAsia (TM) - В настоящее время в инфекционном отделении новой областной больницы Туркменабада находятся 34 пациента с диагнозом «острая пневмония». Чем вызвано заболевание – неизвестно. Как сообщают источники turkmen.news в регионе, ранее так много больных пневмонией, находящихся под наблюдением в одно и то же время, не наблюдалось.

Накануне, 15 июня, в некоторые государственные учреждения Лебапского велаята поступило письмо из министерства здравоохранения о том, что с 16 числа все сотрудники на рабочем месте должны находиться в масках. Turkmen.news намеренно не называет эти учреждения в целях безопасности своих источников. Связано ли предписание с ситуацией в больнице либо это подготовка к визиту миссии ВОЗ, точно неизвестно.

Сообщения о вспышке пневмонии приходят и из Ашхабада, в частности, из девятой поликлиники в микрорайоне «Гаудан». Там, как сообщает источник, положительный результат теста на коронавирус выявлен у нескольких врачей и медсестер, инфицированные есть и среди пациентов, все они находятся под контролем.

Официально Туркменистан заявляет об отсутствии в стране COVID-19. Миссия ВОЗ пока не посетила Ашхабад с целью изучения ситуации в Туркменистане с коронавирусом.