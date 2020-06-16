В 17 регионах России отказались от Парадов Победы. Губернаторы опасаются новой вспышки эпидемии

Парад победы

CentralAsia (CA) - В России в столицах 17 регионов отказались от парадов в честь 75-й годовщины победы в ВОВ. Об этом пишет ВВС.

Где отменили парады

В понедельник, 14 июня, власти Удмуртии, Якутии, а также Челябинской и Пензенской областей объявили, что не будут проводить парады победы 24 июня.

До этого больше десятка региональных администраций сообщили об отмене праздничных парадов и шествий, намеченных на 24 июня. От парадов отказались мэрии Нижнего Тагила и Пятигорска. В одних случаях, как в Белгороде, Курске и Перми, решили провести мероприятия позже - в августе или в сентябре, в других, как в Пензе или в Якутске, новых дат пока не называют.

О том, что парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, президент Владимир Путин объявил 26 мая. Он поручил главе минобороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму. Акция «Бессмертный полк» и Военно-морской парад назначены на 26 июля.

В Кремле к решениям глав регионов относятся «с абсолютным пониманием», сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности. И они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как на самом деле обстоят дела», - сказал Песков.

Где парады пройдут без зрителей

В городах, где провести парады распорядился президент, их пока не отменяют. Военные должны маршем пройти в 9 городах-героях и в 19 городах, где расположены штабы военных округов. Власти некоторых, например, Волгограда и Ростова-на-Дону уже объявили, что парады состоятся без зрителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан остаться в день парада дома и посмотреть его по телевизору. Пресс-секретарь президента тоже посоветовал москвичам смотреть на парад с экрана, а не на улице.

Кто участвует в организации

В военных парадах участвуют военнослужащие и военная техника минобороны - федерального силового министерства с жесткой иерархией.

В регионах, как правило, на парад выступают те части, которые дислоцированы в этом военном округе и даже в районе города, части гарнизона. Военные парады в регионах всегда местные, во Владивостоке на них можно увидеть моряков Тихоокеанского флота, во Владикавказе - части 58-й армии.

Технически местные власти играют более важную роль в организации парада, поскольку они обеспечивают доставку техники к месту проведения, перекрывают дороги.

Как принимается решение об отмене

Военные части выступают на парадах по приказу из Москвы, но окончательное решение о проведении парада остается за администрацией региона, сходятся эксперты.