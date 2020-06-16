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  16 июня 2020
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К утру в Узбекистане выявили 30 новых случаев коронавируса. Всего 5293

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 16 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5293 (+30).

Как сообщает Минздрав, 9 новых случаев были обнаружены среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 19 в Ташкенте (15 из них были помещены в карантин из-за контакта с пациентами с коронавирусом, 4 среди населения), 2 в Ташкентской области у водителя-дальнобойщика.

В настоящее время в стране вылечились 4019 пациентов с коронавирусных инфекций (76%), 1255 человек проходят лечение, из них 14 находятся в тяжёлом состоянии и 2 в критическом.

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