В России продлен срок временного пребывания мигрантов

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CentralAsia (CA) - В указ президента России «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции» внесены изменения, согласно которым, иностранцам не придется продлевать истекающие сроки регистрации, а также вида на жительство и виз до 15 сентября.

Также согласно изменениям, трудовые мигранты снова обязаны получать и оплачивать патенты на работу.

Ранее подачу документов о сроках пребывания приостанавливали из-за пандемии на три месяца — с 15 марта до 15 июня. Теперь же сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания продлены до 15 сентября.