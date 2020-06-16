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  16 июня 2020
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В России продлен срок временного пребывания мигрантов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В указ президента России «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции» внесены изменения, согласно которым, иностранцам не придется продлевать истекающие сроки регистрации, а также вида на жительство и виз до 15 сентября.

Также согласно изменениям, трудовые мигранты снова обязаны получать и оплачивать патенты на работу.

Ранее подачу документов о сроках пребывания приостанавливали из-за пандемии на три месяца — с 15 марта до 15 июня. Теперь же сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания продлены до 15 сентября.

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