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  16 июня 2020
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Переустановлена самая низкая точка Монголии

CentralAsia (MNG) -  Географические работы на самой низкой точке Монголии были опубликованы в 1952 году. В книге Е.М. Мурзаева «Монгольская Народная Республика» говорится, что самая низкая точка страны — озеро Хөх-Нуур (532 метра). Но в книге академика Ш. Цэгмида «Физическая география Монголии», опубликованной в 1969 году, указано 552 метра.

Позже, в 1980 году, Постановление Совета министров №149 подтвердило, что самая низкая точка находилась на высоте 560 метров над уровнем моря в озере Хөх-Нуур, аймаке Дорнод. Х.Санзай, М.Саандар и Б.Өлзии измеряли уровень Хух Нуур в течение девяти лет и определяли его высоту под руководством Б.Рагчаа. Однако уровень озеры Хөх-Нуур в среднем составлял 560 метров из-за того, что уровень Хөх-Нуур постоянно менялся.

Самая низкая точка Монголии была определена и сертифицирована в период с 9 по 20 мая прошлого года. Она была статически измерена с использованием 24-часового набора инструментов GNSS (далее именуемого CORS) и двухволнового приемника набора GNSS TRMBLE R8 модели 4. На основании гравиметрической точки GR077, расположенной в центре сомона Алтая, контрольные измерения проводились в режиме RTK.
Нижняя точка, которую мы определили — это песчаная впадина Гоби Номин в сомоне Алтае, аймака Говь-Алтай. Точка 526, 745 метров над уровнем моря, говорит Доктор Э.Авирмэд, ведущий научный сотрудник в области физической географии в Институте географии и геоэкологии Академии наук Монголии.

Эта точка расположена в низменности западной оконечности Гоби Номин, примерно в 8,5 км с севера на юг и в 11,3 км с востока на запад и примерно в 150 метрах под окружающих поверхностью. Она расположена в 300 метрах от границы с Китаем и в 560 метрах от пограничного поста. Природная зона расположена в засушливой пустынной зоне Гоби. Эта точка на 34 метра ниже так считаемой нынешней самой низкой точки Монголии.

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