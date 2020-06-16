В Ташкенте завершили строительство двух новых станций метро стоимостью $103,8 млн (фото)

CentralAsia (UZ) - Станции метро «Туркистон» и «Юнусабад» с общей протяжённостью линии 2,9 км были завершены и подключены к станции «Шахристанская». Поезда метро прошли испытания, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Общая стоимость проекта составила $103,8 млн.

Юнусабадский район является одним из самых густонаселенных районов Ташкента. Поэтому в августе 2001 года в районе была запущена первая очередь Юнусабадской линии метро, ​​состоящая из 6 станций протяженностью 7,6 км.

По инициативе президента Шавката Мирзиёева в декабре 2016 года Узбекские железные дороги начали строительные работы на недостроенном 2,9-километровом отрезке линии Юнусабад.

Проект имеет важное значение в том, что бурение подземного тоннеля осуществлялось с использованием механизированного комплекса по немецкой технологии, первого в своем роде в Центральной Азии, а также с установкой высококачественных железобетонных труб. Монолитный бетон использовался при строительстве каждого станционного комплекса, - отметили в компании.

⇳

Строители пробурили 100% подземного тоннеля в правом и левом направлениях и подключили его к станции Шахристан.

Строители установили на платформе станций специальные тисненые тактильные плитки для инвалидов, а также для слепых пассажиров, что обеспечивает дополнительную безопасность при посадке в вагоны поезда. Станции также оснащены современными наклонными инвалидными колясками, которые используются для доступа инвалидных колясок у входов и выходов лестницы, что облегчает пассажирам с ограниченными возможностями возможность подниматься и спускаться с лестницы.

Интерьер станции украшен плитами из белого мрамора, 100-метровой платформой и двумя рядами колонн из белого мрамора.