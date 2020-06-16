Посол Монголии в Японии вручил памятную грамоту японскому монголоведу

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Японии Д.Батжаргал встретился с профессором Хироши Футаки из Токийского университета иностранных исследований, который с 2016 года является президентом Японской ассоциации монголоведения (Japanese Association for Mongolian Studies - JAMS), и вручил сертификат благодарность уходящему президенту JAMS.

Подчеркивая, Хироши Футаки успешно руководил JAMS в течение последних четырех лет и внес ценный вклад в взаимопонимание и сотрудничество между двумя странами, пропагандируя монгольский язык, культуру, историю и традиции для японского народа и обучая следующее поколение японских монголоведов.



Выразив удовлетворение тем, что правительство Монголии оказывает политическую поддержку монгольским исследованиям за рубежом в последние годы, Футаки сказал, что ассоциация трижды получала финансовую помощь от правительства Монголии и переводила труды японских монголоведов на английский язык и организовывала их форум азиатских монголистов в Токио во время его пребывания на посту президента JAMS.

В этом году Японской ассоциации монголоведении исполнилось 50 лет. В этом контексте Японская ассоциация монголоведения планировала провести весеннюю конференцию в мае этого года, осеннюю конференцию в ноябре и 50-летие основания ассоциации, но весенняя встреча была отменена из-за пандемии коронавируса до 2021 года. В настоящее время осенняя встреча этого года запланирована на ноябрь.

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