В мире число зараженных коронавирусом превысило 8 млн

CentralAsia (CA) - По состоянию на 16 июня в мире количество зараженных коронавиурсной инфекцией превысило 8 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса

Большинство зараженных приходится на США. Там коронавирус выявлен у 2,1 млн человек, затем Бразилия — 888,2 тыс., Россия — 536,4 тыс.

На днях в Пекин вернули карантинные ограничения из-за новой вспышки заражения на оптовом рынке «Синьфади», где торговали сырым мясом и рыбой. Накануне были выявлены еще 36 инфицированных, общее количество новых случаев заражения в Пекине с пятницы достигло 79.

А в Индии столичные больницы переполнены. Власти Дели распорядились оборудовать 500 железнодорожных вагонов для лечения пациентов.

Как пишет ВВС, самое большое число случаев Covid-19 на душу населения приходится на территорию, населенную индейцами навахо. Они проживают на юго-западе США, их земли находятся на территории трех штатов - Аризоны, Нью-Мексико и Юты. По мнению медиков, высокий уровень заболеваемости среди навахо может быть связан с нехваткой чистой воды и плохой инфраструктурой.

В Новой Зеландии, неделю назад объявившей о победе над коронавирусом, выявили два новых случая заражения - впервые за 24 дня. Как сообщают местные власти, обе заболевших женщины прибыли в Новую Зеландию из Великобритании, чтобы попасть на похороны близкого родственника. Обе женщины после прибытия находились в изоляции на карантине.