За 14 дней в Ташкенте у 380 человек изъяли свыше тысячи ножей

CentralAsia (UZ) - В период с 1 по 14 июня сотрудники ГУВД города Ташкента совместно с военнослужащими Национальной гвардии Узбекистана в ходе профилактических мероприятий в общественных местах обнаружили у 380 человек в общей сложности 1039 колюще-режущих предметов – от остро заточенных ножей до всевозможных пик, штырей, кортиков.Об этом сообщила пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Сообщается, что помимо этого, у ряда граждан имелись при себе биты – как профессиональные, так и самодельные, кастеты и прочие предметы, предназначение которых однозначно: нанесение увечий человеку.

Согласно законодательству Узбекистана, запрещено ношение в целях самообороны гражданского оружия (за исключением оружия самообороны), холодного оружия и предметов спортивного и хозяйственно-бытового назначения, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте в результате массовой поножовщины скончались два человека.