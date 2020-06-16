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  16 июня 2020
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В Казахстане аким получил выговор за танцы с подчиненными. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  Аким поселка Жайрем в Карагандинской области Аманказы Наукенов получил выговор за видеоролик, где он танцует с подчиненными. Видео в честь Дня работников культуры и искусства распространилось в соцсетях.

Как сообщили в акимате города Каражала, на видео присутствуют председатель профсоюзного комитета АО «Жайремский го», директор культурно-досугового центра поселка Жайрем, также несколько работников данной организации.

Дисциплинарное взыскание в отношении акима было наложено из-за того, что данное мероприятие было проведено в нарушение действующего запрета на проведение массовых мероприятий в стране.

Видео из YouTube канала Turan Times:

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