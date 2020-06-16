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  16 июня 2020
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Суд Монголии выдал поручительство об освобождении экс-премьера и министра финансов под залог

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторском уголовном районном суде Чингэлтэй 15 июня прошел суд над бывшим премьер-министром С.Баяром и бывшим министром финансов С.Баярцогту. Однако судебное разбирательство было отложено до 18 июня после того, как адвокаты и один из обвиняемых — С.Баярцогту не явились в суд. Он был на предвыборной агитации в аймаке Сэлэнгэ.

Поэтому суд выдал поручительство об освобождении бывшего премьер-министра под залог в размере 5 млрд тугриков или $1,8 млн С.Баярцогту и 10 млрд тугриков или $3,6 млн С.Баяру. Другими словами, если они не выплатят этот залог, то они будут заключены в тюрьму.

Бывшие премьер-министры С.Баяр и Ч.Сайханбилэг были арестованы Независимым органом по борьбе с коррупцией (Авилгатай тэмцэх газар - АТГ) в 2018 году.

АТГ расследует возможное злоупотребление властью со стороны определенных государственных должностных лиц в ходе переговоров по соглашениям Оюу-Толгой, а именно, об инвестиционном соглашении между правительством Монголии и ООО «Ivanhoe Mines Mongolia Inc LLC», ООО «Ivanhoe Mines Ltd» и « Rio Tinto International Holdings Limited», подписанном 6 октября 2009 г., а также План развития и финансирования подземных рудников Оюу-Толгой, подписанный 18 мая 2015 года.

В ходе расследования был арестован бывший премьер-министр С.Баяр, который занимал этот пост в 2007–2009 годах, и Ч.Сайханбилэг, который возглавлял кабинет в 2014–2016 годах.

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